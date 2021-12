Aalsterse oppositie pleit voor Tereos-commissie in gemeenteraad

En we blijven nog even bij de ziekenhuizen, want over exact één maand is het zover. Dan worden het Sint-Niklase AZ Nikolaas en het AZ Lokeren officieel één ziekenhuis. Nog deze maand wordt de nieuwe naam van het fusieziekenhuis gelanceerd. Er verdwijnen een aantal diensten in Lokeren, zoals de materniteit en de spoeddienst. Maar aan de andere kant zal je in Lokeren ook terecht kunnen voor een aantal nieuwe zorgdisciplines. Die worden binnen vijf jaar trouwens ondergebracht in een gloednieuw gebouw.