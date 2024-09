Aalsterse N-VA kandidate voert campagne met eigen carnavalswagen

In Aalst voert een kandidate dan weer campagne op een ludieke manier: met een carnavalswagen. Marie Van Hoorde, 31ste op de N-VA-lijst in de Ajuinstad, wou een stapje verder gaan dan enkel affiches ophangen. Ze is zelf carnavaliste en lid van de carnavalsgroep De Bjein Treizen. Het idee van de wagen komt dus niet uit de lucht gevallen. Het is de eerste keer dat de 26-jarige advocate opkomt. Maar de politiek zit haar wel in het bloed. Haar opa en gewezen schepen Willy Van Mossevelde heeft haar zelfs geholpen met het maken van haar campagnewagen.