Aalsterse Molenstraat feestelijk heropend

In Dendermonde zijn gisterenavond twee agenten gewond geraakt na een achtervolging. De feiten begonnen op het industrieterrein Hoogveld. Daar deed de politie vaststellingen van een banaal ongeval. Ze kregen daarbij ook bijstand van de brandweer. Een bestuurder van een voertuig dat uit Buggenhout kwam, merkte de blauwe zwaailichten op, raakte in paniek, vluchtte weg en reed daarbij bijna een brandweerman aan. De politie zette onmiddellijk de achtervolging in. In de Otterstraat in Sint-Gillis had de politie de man bijna te pakken. Waarna hij zonder remmen inreed op een anoniem politievoertuig. Twee agenten raakten daarbij gewond. De man werd onmiddellijk opgepakt. Hij reed zonder rijbewijs en is ook geen onbekende voor politie en gerecht. De twee agenten werden ter verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.