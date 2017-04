Aalsterse mama die al 16 jaar duur medicijn krijgt, moet het nu plots zelf betalen

Een middelbare school in Denderleeuw heeft zelf 4 AED-toestellen aangekocht. Dat is redelijk uitzonderlijk voor het onderwijs. Een AED is een draagbare defibrillator. Het toestel wordt gebruikt om iemand die een hartstilstand heeft te redden. Veel steden en gemeenten hebben er nog geen enkele, maar in Denderleeuw hebben ze met deze erbij in totaal 7. De nieuwe toestellen hangen aan de buitenkant van de schoolgebouwen, dus iedereen kan ze gebruiken.