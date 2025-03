Aalsterse logistieke speler Montea neemt batterijpark in gebruik in Willebroek

Het Aalsterse logistieke vastgoedbedrijf Montea heeft een energiehub geopend in Willebroek. De hub is een batterijpark waar zonne-energie kan opgeslagen worden, om op het juiste moment te gebruiken wanneer de vraag het hoogst is. Het heeft een capaciteit van 15 megawattuur, goed om meer dan 15.000 gezinnen van stroom te voorzien. Montea heeft onder andere klanten in de logistieke sector. En die sector maakt volop de omslag naar elektrisch rijden.