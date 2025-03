Aalsterse leerlingen maken eclairs aan de lopende band voor het goede doel: "Maar liefst 1.200 exemplaren"

En we gaan eruit met een lekker dessertje. Want het is zaterdag de Dag van de Eclair. Dan wordt het populaire gebakje overal in het land verkocht ten voordele van het Kinderkankerfonds. Bakkers in heel onze provincie tonen zich dan van hun creatiefste kant om hun éclairs net dat tikkeltje specialer te maken. Maar ook de leerlingen van Campus Ledebaan in Aalst proberen hun steentje bij te dragen voor het goede doel.