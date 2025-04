Aalsterse landbouwers waarschuwen hondeneigenaars voor levensbedreigende neospora-parasiet bij koeien: "Afkomstig van hondenweide in ons gras"

Een landbouwer uit Aalst wil mensen meer bewust maken, van iets waar hij en veel collega's enorm last van hebben: neospora. Dat is een parasiet die in de uitwerpselen van honden zit. En die parasiet is zeer gevaarlijk voor koeien. Het is zelfs een van de belangrijkste oorzaken van miskramen bij runderen. Boer Dieter verloor zelf al twee koeien door de parasiet. Hij vraagt daarom aan hondeneigenaars om hun hond altijd aan de leiband te houden. Want een koe verliezen is niet alleen erg, het kost ook veel geld aan de boer.