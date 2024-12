Aalsterse kunstenaar Nicolas Keppens in de running voor een Oscar-nominatie

De Aalsterse regisseur Nicolas Keppens maakt kans op een Oscar. Hij staat met zijn animatie-kortfilm 'Beautiful Men' op de shortlist. Dat wil zeggen dat er nu nog 15 kandidaten zijn. Midden januari beslist een jury wie de 5 kanshebbers zijn op een gouden beeldje. Een droom die uitkomt zegt Keppens, al is er wel één probleem; de uitreiking is op 2 maart. Dan begint ook Aalst Carnaval, en Keppens zit mee in het team van Prins Sjalen. Hij zal dus moeten kiezen die dag: naar Los Angeles, of naar de markt van Aalst.