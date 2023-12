Aalsterse kerstboom na een halfuur al weggehaald: "Volledig scheve top en te veel gebroken takken"

Voor de derde keer op één week tijd is er in onze regio een zwaar ongeval gebeurd aan een spooroverweg. Gisteren was dat in Zele het geval. Een man negeerde daar het rode licht, en werd gegrepen door een trein. Hij was op slag dood. Eerder deze week kwam ook al een vrouw om het leven in Lokeren, toen ze de rode lichten negeerde. Spoorwegmaatschappij Infrabel houdt al jaren preventiecampagnes tegen spoorlopen. Maar het is vooral de mentaliteit bij de mensen die moet veranderen, zegt Infrabel.