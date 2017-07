Motorcross en natuur. Het is een moeilijke combinatie. Gelukkig voor de sport en voor de MX Scheldeboys kan de cross in Heldergem bij Haaltert nog altijd plaatsvinden. Dit weekend was het daar de 8ste editie. Maar het wordt moeilijker en moeilijker om de sport te beoefenen. Dat komt onder andere door strenge milieuwetten. Spijtig voor de sport, en voor de vele beoefenaars van de cross. Want aan de cross in Heldergem deden nog altijd zowat 500 mensen mee.