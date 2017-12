En dan nu onze eindejaarsreeks "De Keuze van de Redactie". De nieuwsredactie van TV Oost blikt tot en met oudejaarsavond terug op 2017 in een elfdelige reeks met de meest beklijvende nieuwsfeiten van het afgelopen jaar. En vanavond hebben we een eerste terugblik voor u klaar. Journalist Nick De Backer neemt u mee naar eind oktober, het moment waarop er plots een doorbraak lijkt te komen in het dossier rond de Bende van Nijvel. De Bende zaaide in de jaren tachtig dood, angst en vernieling. In de Brusselse rand, maar ook bij ons, in Temse en in Aalst. Eén van de verdachten blijkt een Aalsterse ex-rijkswachter te zijn. Een schok die nog een tijdje zal nazinderen.