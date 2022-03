Aalsterse Gilles voelen mee met getroffen Waalse collega's

In het centrum van Temse is vannacht een rijwoning volledig verwoest door een brand. Iets na middernacht werd het vuur opgemerkt door enkele buurtbewoners. De brand was toen al hevig aan het woeden. En de vlammen sloegen niet veel later ook over op de achterbouw van een woning in de Stationsstraat. Op het moment van de brand was er niemand thuis. De brandweer had wel veel werk om het vuur onder controle te krijgen. Zeker omdat tijdens de bluswerken ook nog eens het dak instortte. Gelukkig vielen er geen gewonden. De oorzaak van de brand is nog niet gekend en wordt onderzocht.