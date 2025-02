Aalsterse Gilles houden vooroptocht: generale repetitie mét muzikale carnavalsprins Sjalen: "Je voelt dat carnaval dichterbij komt"

Veel rinkelende belletjes en trompetgeschal vanmiddag in Aalst. De Gilles hielden daar hun jaarlijkse vooroptocht. Daarmee oefenen ze hun rituele danspasjes al eens in, voor carnaval. Zoals elke keer is ook de Prins carnaval van de partij, en die zorgde deze keer zelf mee voor de muziek. Sjalen nam niet alleen de scepter mee, maar ook zijn andere gekende attribuut: de trompet.