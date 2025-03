Aalsterse fotografen starten petitie tegen oneerlijke concurrentie van stadsbestuur: "Broodroof, helft van onze omzet dreigt weg te vallen"

Enkele fotografen in Aalst zijn een petitie gestart. Het stadsbestuur is van plan om een systeem in te voeren waarbij je een pasfoto kan laten maken aan het loket van de burgerlijke stand. Dat bijvoorbeeld om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen. Die foto kan de stad dan meteen gebruiken in de computersystemen. Broodroof, zeggen de fotografen. Want pasfoto's zijn een grote bron van inkomsten. Ze hopen, door de petitie, dat het stadsbestuur het systeem voorlopig niet gaat gebruiken.