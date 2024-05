Het Europees kampioenschap voetbal komt eraan. De Rode Duivels verzamelen deze week, maar eerst moet bondscoach Domenico Tedesco morgen nog bekendmaken welke spelers we daar mogen verwachten. Al lijkt de Belgische voetbalbond op creatieve wijze al enkele namen te lossen. Want zo is Jan Vertonghen in graffiti gespot op een sporthal in Tielrode. Da's het geboortedorp van de recordinternational, waar z'n moeder nog altijd woont. Vertonghen begon zijn carrière ook bij de duiveltjes van VK Tielrode. Momenteel is hij geblesseerd aan de lies, maar het EK komt blijkbaar niet in gedrang, mogen we nu concluderen. Want ook Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku zijn ondertussen al in grafitti opgedoken in ons land. Morgen om 10 uur volgt de officiële bekendmaking.