Aalsterse familie organiseert VDW Charité om overleden familieleden te eren, opbrengst is voor het goede doel

En dan keren we even terug naar Aalst voor de 'VDW Charité'. Een hartverwarmend familiegebeuren voor het goede doel. Want VDW staat voor de familie Van De Winkel. De familie had het de afgelopen jaren niet zo gemakkelijk, want ze verloren twee dierbare familieleden aan vreselijke ziekten. Om Jan en Ann te eren, heeft de familie een festivalletje uit de grond gestampt. En de opbrengst ervan gaat integraal naar twee goede doelen: Think Pink en de ALS Liga.