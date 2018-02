Zwaar verdict voor de werknemers van de hypermarkten Carrefour in ons land vandaag: 1.233 jobs dreigen te verdwijnen. De drie Oost-Vlaamse vestigingen, waarvan twee in en rond Gent en 1 in Ninove, zouden gespaard blijven van sluiting of hervorming. Maar zegt de directie: in alle hypermarkten zal er wel gestreefd worden naar “een herziening van de efficiëntie”. Bij Carrefour in ons land werken 11.500 mensen. Er moet alleen bespaard worden op de hypermarkten, niet op de Carrefour Market en Express winkels. Het geld dat die besparingen opbrengen, wil Carrefour investeren in lagere prijzen.