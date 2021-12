Hopelijk zet die dalende trend zich voort, zodat we over twee weken volwaardig kerst kunnen vieren. Op 22 december zit het overlegcomité daar weer over samen. De meeste kerstevenementen zijn ondertussen al geannuleerd, maar in de Terjodenkerk in Aalst kon vandaag voor de laatste keer toch nog een concertje plaatsvinden. Met minder toeschouwers, covid safe ticket én mondmasker weliswaar. De kerstliedjes doen ook daar de mensen nadenken. Wat gaan we doen met kerst? Het blijft voor velen nog een raadsel.