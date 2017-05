Aalsterse CVO's smelten samen tot grootste grootste centrum volwassenonderwijs

Enkele topwetenschappers hebben in de Gemeentelijke Basisschool in Waasmunster hun onderzoek gepresenteerd aan de schoolkinderen. Ze deden dat voor de Wetenschapsbattle. Dat is een wedstrijd voor wetenschappers die over heel Vlaanderen gehouden wordt. Bedoeling van de wedstrijd is om kinderen warm te maken voor wetenschap. En wetenschappers warm te maken voor een betere communicatie. Want de wetenschapper die zijn project het beste aan de man brengt, die wint de battle.