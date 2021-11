Aalsterse carnavalswerkhallen worden grondig geïnspecteerd op brandveiligheid

Voor we het weekend induiken, trekken we nog naar de stadsschouwburg van Sint-Niklaas. Daar gaat binnen enkele uren de musical 'Side Show' in première. Dat is een voorstelling die eerder al in de bekende theaters van Broadway en in Londen werd gespeeld. Maar in Vlaanderen is het pas de eerste keer dat die musical vertoond wordt. Side Show is het waargebeurde verhaal van een freakshow. En die freaks worden vertolkt door de acteurs en actrices van de Sint-Niklase musicalvereniging Belcanto.