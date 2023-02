Aalsterse carnavalsveteranen nuttigen laatste koffiekoek voor ze huiswaarts keren

Reddingswerkers en hulpgoederen van over de hele wereld zijn onderweg naar Turkije en Syrië. Een zware aardbeving heeft daar het leven gekost aan al zeker vijfduizend slachtoffers. En dat dodental blijft nog oplopen. Een zware klap, niet alleen voor de mensen ter plaatse, maar ook voor de Turkse gemeenschappen in onze streek. Ook in Zele springen honderden Turkse Belgen in de bres voor hun familieleden in het rampgebied. De ene na de andere vrachtwagen vol dekens en kleren vertrekt richting Turkije.