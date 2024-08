Eén van de slachtoffers van de gasexplosie in Aalst, wordt op dit moment in een kunstmatige coma gehouden in het UZ in Gent. Hij liep zware brandwonden op aan zijn gezicht, armen en benen. Ook een ander lid van carnavalsvereniging de Popollekes ligt nog in het ziekenhuis. Een zware tol voor de Aalsterse vereniging, die net een succesvol eetfestijn achter de rug had.