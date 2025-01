Aalsterse carnavalsradio's brengen samen unieke 'Ode aan de Keizer'

Om te eindigen, keren we nog eens terug naar Aalst. Want daar zou Kamiel Sergant vandaag zijn 90e verjaardag vieren. Keizer Kamiel overleed in 2021, maar de Aalstenaars zijn hem nog niet vergeten. Carnavalsradio’s Oilsjt Mjoezik en Radio Kamiel brengen vanavond zelfs een speciale ode aan Kamiel Sergant. In het programma komen bekende carnavalisten aan het woord en stadsgenoten die Kamiel goed hebben gekend, alsook vrienden en familie.