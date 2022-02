Aalsterse carnavalisten komen met kleine oogjes uit de eerste feestnacht

Als u graag carnaval viert vanuit uw kot, dan zit u de komende dagen goed bij TV Oost. Zondagnamiddag is er onze archiefprogramma Weir Doeng Voesj. Samen met Dennis duiken we in de archieven van 50 jaar Aalst Carnaval en diepen we samen met u de leukste fragmenten op. 's Avonds om tien uur is het tijd voor feest, samen met de dj's van Oilsjt Mjoezik. Vergeet zeker niet de QR-code te scannen, en maak zelf deel uit van het programma. Hoe zotter, hoe beter. En maandagavond laten we de Prinsen Carnaval nog eens opdraven met enkele carnavalsklassiekers tijdens de Nacht Van Oilsjt Mjoezik.