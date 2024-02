Aalsterse beiaardier Kristiaan Van Ingelgem overleden

Er komen vier nieuwe OverKop-huizen in Oost-Vlaanderen, meerbepaald in Dendermonde, Zottegem, Geraardsbergen en Ninove. Een OverKop-huis is een ontmoetingsplek waar jongen tussen de 12 en 25 jaar kunnen aankloppen voor professionele hulp. Want velen onder hen hebben het mentaal niet altijd even gemakkelijk. Het Overkop-project is een initiatief dat al in Aalst, Wetteren, Sint-Niklaas en Lokeren bestaat. Maar nu komen er in totaal in Vlaanderen 23 nieuwe OverKop-huizen bij. Dat kondigde Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) deze ochtend aan in Aalst. Wij waren er voor u bij en het volledige verslag kan u vanavond zien in het TV Oost Nieuws of via www.tvoost.be.