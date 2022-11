Aalsterse Vooruit-militant uit partij gezet na uitspraken over homorelaties in de islam

In Zele zijn politie en parket op een chemisch drugslabo gestoten. Het labo was ondergebracht in een oude, alleenstaande hangar die, aan een kant, grenst aan de afrit Zele van de E17 en aan de andere kant aan weides en akkers. De Civiele Bescherming kwam met heel wat manschappen en materiaal ter plaatse om het labo te ontmantelen. Omdat er ook heel wat gevaarlijke chemische producten zoals solventen en sterke zuren bij betrokken zijn, moet alles gebeuren met beschermende pakken en perslucht. Drugslabo's komen in onze streek minder vaak voor, maar de bendes lijken nu wel almaar vaker de Kempen of Limburg in te ruilen voor onze streek. Er zijn nog geen arrestaties verricht, het opsporingsonderzoek is nog lopende.