Aalsters volkslied weerklinkt op Markt van.. Dendermonde, voor 10de editie Speedy Onions Marathon

Opvallende beelden uit Dendermonde, want daar weerklonk vanmorgen het volkslied van ... Aalst. Honderd lopers zongen daar in alle vroegte uit volle borst 'Oilsjt, goi stad van men droeimen'. Dat deden ze aan de start van de Speedy Onions Marathon. De groepsmarathon van de Aalsterse loopclub is aan z'n tiende editie toe, en speciaal daarom lag de start dit jaar in het hol van de leeuw. Op de markt van Dendermonde dus.