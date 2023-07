Aalsters verhuurbedrijf voor dj-materiaal opgelicht voor 15.000 euro: "Ze wisten heel goed wat ze deden"

In de Pismolenstraat in Bazel is deze namiddag brand uitgebroken in een schuur vol hooi en hout. De brandweer kwam massaal ter plaatse en na een uur blussen was het vuur onder controle. Het dak van de schuur bestond uit asbesthoudende platen, daarom is aan de bewoners van het gehucht Molenberg gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden, want er kunnen mogelijk stukjes asbest in de omgeving zijn terechtgekomen. Kort voor de brand werden er in de schuur nog laswerken uitgevoerd. Een vonk is daarbij beginnen smeulen. Een persoon werd met lichte brandwonden naar het ziekenhuis afgevoerd. Burgemeester Antoine Denert kwam ter plaatse om de situatie op de voet te volgen, samen met de Civiele Bescherming.