Aalsters testcentrum De Oever sluit maandag de deuren

Ondertussen dalen de nieuwe besmettingen met het coronavirus en het aantal ziekenhuisopnames al een tijdje, maar de overlijdens gaan wel nog fors omhoog. De voorbije week zijn die met 30 procent gestegen ten opzichte van de week ervoor. Op dit moment liggen in de Belgische ziekenhuizen nog 4.188 patiënten met corona. 246 van hen liggen de in de ziekenhuizen in onze regio. Dat is 5 patiënten minder dan gisteren, maar nog altijd 33 meer dan een week geleden. In de Aalsterse ziekenhuizen is er vandaag opnieuw een lichte verhoging van de druk op de covidafdeling, met een stijging van 107 naar 113 patiënten op 1 dag. In het AZ Sint-Blasius in Dendermonde zien we de omgekeerde beweging, 6 patiënten minder. Op intensieve zorg blijft de druk nagenoeg overal gelijk aan die van gisteren, maar op weekbasis is er nog altijd sprake van een stijging van het aantal patiënten daar met 65 procent.