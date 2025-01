Aalsters stadsbestuur en politie trekken ten strijde tegen drugs in horeca met stickeractie

In Aalst trekt het stadsbestuur in samenwerking met de lokale politie ten strijde tegen drugs in horeca. Niet met extra agenten, maar met een stickeractie. Elke horecazaak in de stad krijgt een sticker met daarop onder andere de contactgegevens van de politie en drughulpverlening. Het moet de bezoekers en horeca-uitbaters ondersteunen bij het melden van overlastsituaties. De wijkagenten delen de stickers uit en geven extra informatie. Het initiatief maakt deel uit van een breder actieplan rond drugsvrije horeca.