In Aalst is vandaag het winternoodplan in werking getreden. Dat plan omvat extra maatregelen om dak- en thuislozen door de barre wintermaanden te helpen. In de nachtopvang van het CAW zijn er 28 bedden beschikbaar. En ook hotel De La Gare houdt zes kamers vrij. Met dat aanbod maakt de stad zich sterk dat er niemand de nacht buiten moet doorbrengen.