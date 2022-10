In Sint-Gillis-Waas is de reconstructie van de moord op de kleine Dean daarnet afgelopen. De advocaten van verdachten Romy W. en Dave De Kock verlaten de parking van het appartement waar de feiten zouden hebben plaatsgevonden. We zien ook de moeder van Dean, met zwart mondmasker, en de oma van de kleuter, in blauwe jas, de parking verlaten. Voor hen was het ongetwijfeld een bijzonder zware dag. Zij werden bijgestaan door hun advocaat Jef Vermassen. Die hier ook de plaats verlaat. En ook de pop die moest instaan voor Dean, wordt naar buiten gerold. De reconstructie begon om 10 uur deze morgen en duurde urenlang, tot ongeveer een uurtje geleden.