Kerkhoven en onkruid. Het is al vaak in ons nieuws geweest. In Zottegem, Denderleeuw en in Beveren krijgen ze het onkruid maar moeilijk onder controle omdat er geen pesticiden meer gebruikt mogen worden. Maar op het kerkhof van Serskamp, een deelgemeente van Wichelen, hebben ze een oplossing gevonden. Het is volledig onkruidvrij. Dat komt omdat de ondergrond langs de graven voorzien is van gebroken natuursteen. Een idee van een firma uit Wichelen. Ze hebben daar eerst alles afgegraven. En op de bodem hebben ze dan de natuursteen aangebracht. Die stukjes klitten na verloop van tijd samen, en dan kan er geen onkruid meer door. Daarna volstaan een aantal kleine ingrepen om alles onkruidvrij te houden. De nieuwe techniek werd al succesvol toegepast in Wichelen en nu in Serskamp. Hierna volgt ook Schellebelle. De gemeente Wichelen is één van de eersten uit onze streek die deze nieuwe techniek toepast.