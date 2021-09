Aalsters applaus bij politiek afscheid van Vera Van der Borght

In de Aalsterse gemeenteraad heeft raadslid Vera Van der Borght gisteravond afscheid genomen van de politiek. Van der Borght kreeg een vaarwel met veel applaus en een staande ovatie. 33 jaar lang zetelde ze in het Aalsterse belfort voor Open Vld. De 66-jarige uit Moorsel was ook 10 jaar lang volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. Maar nu mag ze genieten van een welverdiend pensioen. Philippe Kiekens is haar vervanger. Van der Borght werd gisteravond uitgebreid bedankt door elke fractie in de gemeenteraad voor haar jarenlange inzet in de Aalsterse politiek.