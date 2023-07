Aalstenaars zijn trots op het standbeeld van Boudewijn aan het Keizersplein

Het is vandaag dag op dag dertig jaar geleden dat koning Boudewijn overleed in zijn vakantieverblijf in Spanje. De vorst bezweek op 62-jarige leeftijd aan een harstilstand. Zijn dood stuurde een echte schokgolf door België. Tienduizenden landgenoten gingen zijn lichaam groeten in Brussel. Wie alles vanop de eerste rij meemaakte, is de oud-burgemeester van Sint-Niklaas Freddy Willockx, toen minister van Pensioenen. Hij blikt samen met ons terug naar die historische periode in 1993.