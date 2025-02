Aalst is een nieuw, blond biertje rijker: 'Bell For'. Bell For is een eerbetoon aan de rijke geschiedenis van de stad en wordt gebrouwen door twee Aalsterse neven. Dit jaar viert het Belfort zijn 800-jarig bestaan, en voor die gelegenheid komen Jarni en Jonas dus met een nieuw bier op de markt. Bell For is volgens de twee een ode aan de stad en haar eeuwenoude erfgoed.