Morgenmiddag zal er actie gevoerd worden op het Werfplein in Aalst. Het gaat om een actie voor Palestina. Ze gaat uit van Intal, een beweging voor internationale solidariteit, en Redfox. Dat is de jongerenorganisatie van PVDA. Gelijkaardige acties vonden de voorbije week al plaats in Gent. En ook in het verleden, zoals drie jaar geleden in Sint-Niklaas. De actievoerders eisen dat de Belgische overheid economische sancties doorvoert tegen Israël na de recente aanvallen in de Gazastrook. Die raketaanvallen waren gericht tegen Palestijnse burgers. De veiligheidscel van de stad Aalst verleent haar toestemming na een grondige screening. De manifestatie zal volledig volgens de geldende coronamaatregelen verlopen. Dat zegt burgemeester Christoph D'Haese aan onze redactie. Zo mogen er bijvoorbeeld maximum 50 personen aanwezig zijn.