Aalstenaars die vrouw van verdrinkingsdood redden verdienen heldenmedaille

In Lebbeke is het stoffelijk overschot teruggevonden van de vermiste Renée Beckers. De hele voormiddag is er gezocht naar het lichaam van de vrouw van 67, die al meer dan een jaar vermist was. Haar zoon wordt verdacht van moord en is gisteren aangehouden, dat kon u gisteren al zien in ons nieuws. Vanmorgen waren de civiele bescherming en de federale politie massaal ter plaatse op de Dendermondse-steenweg in Lebbeke, waar de vrouw en haar zoon woonden.