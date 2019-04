Aalstenaar wil met nieuwe stopcontacten Europese markt veroveren

Niko, marktleider in schakelmateriaal, stopcontacten en domotica, gaat elk jaar 10 miljoen euro investeren in haar vestiging in Sint-Niklaas. Dat heeft het bedrijf zelf bekend gemaakt. Dat geld gaat naar onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten. Maar ook de fabriek langs de E17 wordt verder gemoderniseerd. Niko bestaat dit jaar 100 jaar, en wil blijven innoveren in nieuwe technieken. Zo zal het in de toekomst inzetten op artificiële intelligentie, om zo huizen nog comfortabeler en energiezuiniger te maken.