In de Gentsestraat in Aalst is gisteravond een vechtpartij ontstaan tussen meerdere personen. De vechtpartij brak uit rond acht uur, midden op straat. Volgens ooggetuigen begonnen een fietskoerier en enkele buurtbewoners elkaar plots aan te vallen. Waarom dat gebeurde is niet duidelijk. Bij de schermutseling viel één gewonde. Die werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. De politie kwam meteen ter plaatse om de heethoofden uit elkaar te halen. Zij konden allemaal geïdentificeerd worden. Door de vechtpartij was de Gentsestraat een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.