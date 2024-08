Aalstenaar onderzocht sabotage Doel 4, en denkt aan terrorisme: "Werknemers gingen twee jaar na de feiten met IS strijden aan het front"

Het is vandaag exact 10 jaar geleden dat een turbine van de kerncentrale van Doel werd gesaboteerd. Daardoor lag Doel 4 ruim 4 maanden volledig stil. Tot op vandaag is er nog steeds niemand veroordeeld voor de sabotage. 2 jaar geleden is het onderzoek afgesloten. Aalstenaar en energie-specialist Alex Polfliet komt 10 jaar na de feiten met een boek over de bewuste sabotage, waarin hij op zoek gaat naar mogelijke antwoorden.