Aalstenaar die naar Compostella wandelde, overhandigt cheque aan Levensloop

Het is sommigen onder u misschien al opgevallen. Op sommige plaatsen staan er gigantische stropoppen langs de kant van de weg. In Lebbeke bijvoorbeeld kan je deze twee spotten. Het is een ludieke actie, georganiseerd door de Groene Kring, een organisatie voor jonge land- en tuinbouwers. Die wil zo de landbouw in een positief daglicht plaatsen. In totaal zijn er over heel Vlaanderen meer dan 70 stropoppen terug te vinden, waarvan een tiental in onze streek. Wie de stropoppen graag eens in het echt wilt bewonderen, kan te weten komen waar ze staan aan de hand van een digitale kaart. Daar is ook een zoektocht aan verbonden. De stropoppen zullen er nog staan tot volgende week.