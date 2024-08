Aalstenaar David Coppens (N-VA) lijsttrekker voor provincieraadsverkiezingen in district Aalst-Oudenaarde

N-VA heeft zijn lijst voor de provincieraadsverkiezingen van het kiesarrondissement Aalst-Oudenaarde bekendgemaakt. Lijsttrekker wordt David Coppens, huidig gemeenteraadsvoorzitter in Aalst. Het lijstduwerschap is voor Anneleen Van Bossuyt, die in juni nog lijsttrekster was voor de federale verkiezingen. N-VA heeft de voorbije legislatuur meebestuurd in onze provincie. En dat wil het dan ook graag opnieuw doen. Zo willen ze verder investeren in fietssnelwegen en erfgoedsites. Een ander belangrijk punt is de verlaging van de provinciebelastingen. Want de partij pleit nog steeds voor een afschaffing van de provincies op termijn. In het district Aalst-Oudenaarde trekt N-VA trouwens met een relatief jonge ploeg ten strijde. Maar de partij kan ook rekenen op de ervaring van oud-provincieraadslid Baudewijn Diependaele, de vader van uittredend Vlaams minister Matthias Diependaele.