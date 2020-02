In de tweede amateurliga A vochten twee streekploegen op deze stormachtige middag een ware kelderkraker uit. Vigor Wuitens Hamme tegen SKN Sint-Niklaas, oftewel een duel tussen de laatste en de voorlaatste in de stand. Sinds de komst van Kim Verstraeten gaat het iets beter bij Hamme, met als resultaat een 4 op 9. De Klaasjes daarentegen konden sinds begin december niet meer winnen. Sam Van Gysegem ging kijken wie en vertelt ons of er een winnaar was in deze wedstrijd van het laatste sprankeltje hoop.