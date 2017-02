Aalst: Zo'n 1000 leerlingen geëvacueerd van school voor gasgeur

Ophef in Aalst deze middag want daar hebben twee dappere hulpverleners twee vrouwen uit de Dender moeten halen. Een vrouw raakte in de problemen toen ze in de Dender was terecht gekomen. Of ze is gevallen of gesprongen, is niet helemaal duidelijk. Een andere vrouw die het zag gebeuren is haar achterna gesprongen. Maar door haar reddingspoging raakte ze zelf in de problemen. Een agent bekommerde zich over het eerste slachtoffer. Ze werd met behulp van een touw en een reddingsboei naar de kant gehaald. Dat ziet u hier op de beelden. De andere vrouw kon ter hoogte van de spoorwegbrug uit het water gehaald worden door een brandweerman en een wijkagent. De twee vrouwen en de twee agenten werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Ze hadden onderkoelingsverschijnselen.