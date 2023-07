Aalst: woonboot loopt grote schade op na brand in keuken

Aan de Sint-Annabrug in Aalst is deze middag een woonboot uitgebrand. Rond half twee merkten buurtbewoners plots rook op aan de boot. Heel wat brandweerkorpsen van de zone Zuid-Oost kwamen ter plaatse. Zij konden niet verhinderen dat de woonboot grote schade opliep. De eigenaar van de boot was op het moment van de brand niet aanwezig, maar kwam iets later ter plaatse. Hij was bijzonder aangedaan. Wellicht is de brand ontstaan in de keuken van de woonboot. De politie zorgde voor een perimeter om kijklustigen op een afstand te houden.