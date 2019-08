In totaal brachten 970.000 mensen een bezoek aan de Gentse Feesten. Dat zijn er zo'n 320.000 minder dan vorig jaar. Dat komt vooral door het extreme weer. De Feesten begonnen bloed-heet, en eindigden kletsnat. De laatste nacht waren de weergoden Gent wel goed gezind. Heel veel feestvierders bleven daardoor tot vanochtend vroeg plakken op de Vlasmarkt, dat is the place to be voor het afscheidsfeestje.