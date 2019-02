Morgen begint de week van de vrijwilligers. Beweging.net, een netwerk van sociale organisaties, gaf daarvoor vandaag al het startschot in het centrum van Sint-Niklaas met een guerillaactie. Ze verspreidden in de bibliotheek, in supermarkten, winkels en horecazaken 1000 kartonnen figuurtjes van 7 vrijwilligers uit de regio. Op die manier willen ze de inzet van duizenden vrijwilligers nog eens extra in de verf zetten.