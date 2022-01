Aalst weigert vergunning voor padelprojecten

Het ziet er naar uit dat een deel van de coronamaatregelen zal worden versoepeld. Het is nog even wachten op de persconferentie, maar straks zal het overlegcomité die aankondigen. We zullen dan meteen ook kennis maken met de coronabarometer. Dat instrument moet aan de hand van kleurcodes meer voorspelbaarheid inbouwen in het beleid. Naar alle waarschijnlijkheid starten we wel in code rood. Maar, zelfs als die van kracht zou zijn, zijn er wellicht toch versoepelingen op komst. In de bioscoop, theater- en concertzalen vervalt het plafond van 200 aanwezigen en mag de helft van de zaal gevuld worden. Supporteren in het voetbalstadion zal ook weer mogen, al zal het met halfvolle tribunes zijn. Ook het sluitingsuur in de horeca kan veranderen. Mogelijk wordt dat verlaat, naar 12 of één uur. Al blijft het afwachten wat er straks dus op die persconferentie, om zeven uur, zal worden gezegd.