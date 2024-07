In Aalst is gisterenochtend dan weer een voertuig in vlammen opgegaan. Rond half zes 's ochtends reed een man in de Bergekouter, toen hij plots een knal hoorde in zijn auto. Hij zette z'n voertuig opzij en toen kwamen de vlammen al uit de motorkap. De brandweer en de politie kwamen ter plaatse. Van de wagen schiet niet veel meer over. Er vielen geen gewonden en er is geen kwaad opzet in het spel.